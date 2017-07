Seminário “Inovação Social em Viseu Dão Lafões” discutirá iniciativas de inovação e coesão social

No dia 13 de julho vai-se realizar o Seminário “Inovação Social em Viseu Dão Lafões”, no auditório do Edifício Multiusos do Município de Nelas, pelas 9h30.

No âmbito do Portugal 2020, a Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões viu aprovado o seu Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial Viseu Dão Lafões 2020 (PDCT VDL 2020) e, para a sua implementação, constituiu uma Plataforma de Cooperação Institucional, organizada em Redes temáticas, na qual se destaca a Rede de Coesão Social.

O objetivo desta Rede temática passa por dinamizar, suportar e monitorizar intervenções de caráter territorial, concebidas e desenvolvidas na região, assegurando a relevância e eficácias das mesmas, segundo uma estratégia de intervenção intermunicipal.

O Seminário, organizado pela Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, em parceria com o Centro Distrital de Viseu do Instituto da Segurança Social, pretende promover a inovação e a coesão social na região.