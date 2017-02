Seminário sobre regras de rotulagem no Instituto Piaget de Viseu

A licenciatura em Ciências da Nutrição do Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinar, do Instituto Piaget de Viseu, em parceria com a ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, realiza, no próximo dia 21 de fevereiro, pelas 14h30, no Campus Universitário de Viseu, o seminário “Novas regras de rotulagem dos alimentos na restauração pública e coletiva”.

As novas regras de rotulagem alimentar, previstas no Regulamento (EU) nº 1169/2011 de 25 de outubro do Parlamento Europeu, já são aplicáveis desde 13 de Dezembro de 2014, exceto a declaração nutricional que se tornou obrigatória a partir de 13 de Dezembro de 2016, e onde a informação nutricional para a maioria dos alimentos transformados passou a estar contemplada. Este Regulamento prevê ainda que os alérgenos deverão ser indicados nos alimentos que se fornecem ao cliente sem embalar ou que se embalam no ponto de venda. O regulamento é aplicável a todos os produtos alimentares destinados ao consumidor final, incluindo os fornecidos a estabelecimentos de restauração pública e coletiva, e por estes estabelecimentos aos seus clientes, abrangendo, deste modo, todos os operadores de restauração pública ou coletiva que produzem refeições (restaurantes, hóteis, IPSS, etc).

A obrigatoriedade do Livro de Reclamações em todos os estabelecimentos com atendimento ao público também é um tema que continua a suscitar muitas dúvidas aos operadores de restauração, nomeadamente, os que disponibilizam refeições em coletividades.

Pretende-se, assim, com este Seminário sensibilizar os atuais e futuros profissionais de restauração alimentar para a obrigatoriedade da implementação das novas regras, demonstrar a importância do Livro de Reclamações nos estabelecimentos com atendimento ao público e, ainda, possibilitar o esclarecimento das dúvidas dos participantes relacionadas com estes temas.