O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal de Moimenta da Beira, ontem, dia 24 de fevereiro, deteve dois homens, com 25 e 34 anos, pelo crime de tráfico de estupefacientes, no concelho Sernancelhe.

Durante uma ação de fiscalização, os militares abordaram várias viaturas que se encontravam estacionadas no parque de um estabelecimento de diversão noturna. Perante o comportamento suspeito dos ocupantes da viaturas, os militares realizaram buscas preventivas que permitiram apreender:

61 doses de haxixe;

22 doses de ectasy;

15 doses de MDMA;

Duas doses de cocaína.

Ainda no decurso da fiscalização foram identificados sete indivíduos, com idades compreendidas entre os 18 e os 50 anos, por posse de estupefacientes em doses consideradas para consumo, o que resultou na elaboração de sete autos de contraordenação por consumo de estupefacientes, sendo os visados notificados para comparência nas respetivas Comissões para a Dissuasão de Toxicodependência, da área de residência.

Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Moimenta da Beira.