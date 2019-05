Sernancelhe – Detido por tráfico de droga

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal de Moimenta da Beira, ontem, dia 26 de maio, deteve um homem com 30 anos, pelo crime de tráfico de estupefacientes, no concelho Sernancelhe.

Durante uma fiscalização rodoviária, os militares abordaram uma viatura em que o condutor adotou um comportamento suspeito, tendo sido detetadas na sua posse 26 doses de haxixe.

Ainda no decurso da fiscalização foi identificado um homem com 20 anos de idade, por posse de estupefaciente em dose considerada para consumo, o que resultou na elaboração de um auto de contraordenação por consumo de estupefacientes, sendo o visado notificado para comparência na Comissão para a Dissuasão de Toxicodependência, da área de residência.

O detido foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência, sendo os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Moimenta da Beira.