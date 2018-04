Serra e Museu do Caramulo distinguidos com prémio Portugal Cinco Estrelas 2018

A Serra e o Museu do Caramulo foram distinguidos com o prémio Portugal Cinco Estrelas 2018, nas categorias Serras & Montanhas e Museus, respetivamente. A cerimónia de entrega de prémios decorreu no Teatro Thalia, em Lisboa.

Depois de uma sondagem a mais de 200 mil pessoas, a Serra e o Museu do Caramulo foram considerados ícones regionais de referência nacional, sendo-lhes atribuído o prémio Portugal Cinco Estrelas 2018 – galardão que distingue os principais marcos e marcas que caraterizam e valorizam as várias regiões do país e tornam Portugal num destino Cinco Estrelas.

Para o presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, esta é “uma forma de promoção nacional, de reconhecimento da notoriedade e importância da Serra do Caramulo, com tudo o que lhe está associado, em particular o Museu do Caramulo”.

“Este prémio muito contribui para o reforço estratégico, no contexto de valorização turística da Serra do Caramulo, a que não é alheia a candidatura feita para valorização das aldeias de montanha, que esperamos que tenha o devido financiamento para ainda potenciar, de forma mais notória, esta serra de valor ímpar”, destacou.

Ainda no distrito de Viseu, também a Feira de S. Mateus foi contemplada, na categoria Feiras, Festas & Romarias.