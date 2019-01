Sessão de esclarecimento em Coimbra debateu oportunidades de financiamento das empresas turísticas

O Turismo Centro de Portugal e o Turismo de Portugal organizaram ontem a sessão de esclarecimento “Financiamento das Empresas Turísticas – Novas Oportunidades”, evento que constituiu um enorme sucesso. Cerca de 350 empresários esgotaram o auditório da sessão, que teve lugar no Hotel Vila Galé Coimbra e que visou dar a conhecer as oportunidades de financiamento que estão ao dispor das empresas turísticas.

A sessão de abertura contou com a intervenção de Ana Mendes Godinho, secretária de Estado do Turismo. A sessão incluiu intervenções de Ana Abrunhosa, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), e Francisco Paz, em representação da Câmara Municipal de Coimbra.

“O Turismo Sustentável como Modelo de Desenvolvimento e de Competitividade” foi o primeiro tema a ser debatido, tendo sido sublinhada a importância da sustentabilidade ambiental na criação de vantagens competitivas e de novas soluções de financiamento. Com a moderação de Jorge Loureiro, da direção do Turismo Centro de Portugal, o painel contou com a participação de Catarina Vieira, responsável pelo empreendimento Chão do Rio – Turismo de Aldeia; Paulo Libório, da ADENE – Agência para a Energia; e Miguel Mendes, do Turismo de Portugal.

Seguidamente, foi lançado o mote “Iniciativas de Promoção da Coesão Territorial para um Desenvolvimento Sustentável”, painel em que se debateu a importância da promoção e do financiamento de iniciativas promotoras de processos de coesão e desenvolvimento territorial. Este debate foi moderado por Nuno Alves, do Turismo de Portugal, e registou a participação de João Tomás, do Burel Panorama Hotel; Pedro Moreira, do Turismo Fundos; e Rita Lavado, do Turismo de Portugal.

No último tema, “Inovação, Empreendedorismo e Competitividade”, foi debatida a importância da inovação e do empreendedorismo nos negócios turísticos e soluções de financiamento. Moderado por Carlos Abade, do Turismo de Portugal, teve como intervenientes Fernando Seabra Santos, da Go Friday/Friday SA; Pedro de Mello Breyner, da Portugal Ventures; Marco Neves, da SPGM; e Luís Coito, do Turismo de Portugal.

A sessão foi encerrada por Carlos Abade, Vogal do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal.

Esta sessão integra-se num roadshow que o Turismo de Portugal, em parceria com o Turismo Centro de Portugal, está a fazer esta semana e que inclui a deslocação a vários municípios e empreendimentos turísticos da região Centro de Portugal. O objetivo do roteiro é visitar um conjunto de projetos turísticos de referência e partilhar informação sobre as linhas de financiamento atualmente disponíveis.