Sessão de esclarecimento sobre estacionamento hoje na Associação Comercial de Viseu

O presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques, realiza hoje, uma sessão de esclarecimento sobre as alterações em curso ao estacionamento no Centro Histórico da cidade. A sessão é aberta a toda a comunidade e terá lugar na Associação Comercial do Distrito de Viseu, a partir das 21 horas.

A Câmara Municipal de Viseu informa, desde já, que está a implementar um projeto “com vista a melhorar a organização e regulamentação do estacionamento no Centro Histórico de Viseu”. Para além da sinalização de mais 133 lugares de estacionamento, o projeto visa ainda demarcar e organizar a totalidade dos lugares (282) para diferentes usos, procurando beneficiar especialmente os moradores da zona antiga da cidade.

Neste sentido, os residentes portadores de dístico passarão a ter à sua disposição 35 lugares gratuitos, 24 horas por dia, mas também outros 205 lugares que, apesar de tarifados, podem por eles ser usados gratuitamente entre as 19 e as 10 horas e as 12 e as 14 horas.