Sessão em Lamego informa sobre as demências “de forma descontraída”

Na sequência do sucesso que o Café Memória tem alcançado nos últimos seis anos, a Sonae Sierra e a Alzheimer Portugal, em parceria com a Fundação Montepio, a Fundação Calouste Gulbenkian e o Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa, lançaram uma nova vertente deste projeto para percorrer as estradas do país e chegar às populações que vivem fora dos grandes centros urbanos: o “Café Memória Faz-se à Estrada”. A sessão itinerante de Lamego decorrerá no dia 12 de outubro, das 15h às 17 horas, no Teatro Ribeiro Conceição – Bar TRC, com o apoio do Município de Lamego, da APITIL e da Rede Social de Lamego. A participação é gratuita. Os interessados podem contactar o Gabinete de Ação Social da autarquia: 964 736 501. O “Café Memória Faz-se à Estrada” pretende informar e sensibilizar a população sobre as demências, de “forma descontraída e informal”. Visa também contribuir para a melhoria da qualidade de vida e a redução do isolamento social em que muitas destas pessoas e famílias se encontram e sensibilizar as comunidades locais para a relevância crescente do tema das demências, desconstruindo o estigma que lhe está associado.