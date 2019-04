Sessões Sementeira: (Bom) Ambiente – Concerto | Exposição | Conversa

Este sábado o projeto Sementeira apresenta a sua primeira atividade do 7.º ano de existência, inteiramente dedicado ao ambiente, ao ‘(bom) ambiente’, naquilo que chamam de ‘Sessões Sementeira’.

Este projeto do BE Viseu propõe uma conversa sobre alterações climáticas que ‘têm excedido todos os limites de velocidade’, deixando a pergunta ‘ainda haverá tempo para um revés?’ para início de conversa que contará com a presença de Maria Manuel Rola, deputada da Comissão Parlamentar de Ambiente, e com Bárbara Xavier, candidata independente nas listas do Bloco de Esquerda às Eleições Europeias.

As portas do número 6 da Rua das Ameias, em pleno centro histórico de Viseu, abrem às 21 horas para receber uma exposição do Ucraniano Sergey Onischenko, “um vagabundo da Ucrânia que anda à boleia pelo mundo a divulgar as suas músicas”, que atuará no fim do serão, num misto de concerto e performance, com o projeto de ‘indie-ambient-folk’ intitulado ‘Make Like a Tree’.

A ‘Sementeira’ começou em 2013

A Sementeira surgiu em 2013 e teve vários formatos e datas, mas sempre com uma exposição coletiva durante a realização dos Jardins Efémeros, evento cultural de Viseu que se encontram numa pausa de um ano.

O projeto primou sempre por abrir as portas da sede distrital do Bloco de Esquerda a quem dela quisesse usar para apresentar o seu trabalho, proporcionando, sem curadoria, espaço para quem quer apresentar o seu trabalho artístico, bem como momentos de encontro e partilha entre artistas e curiosos.

21h00 – Abertura de portas

22h00 – Conversa

23h00 – Performance/Concerto

:::: Maria Manuel Rola

Maria Manuel tem 34 anos e é Deputada do Bloco de Esquerda, eleita pelo circulo eleitoral do Porto, na 11.ª Comissão Parlamentar que trata de assuntos relacionados com o Ambiente, Habitação e Ordenamento do Território. É activista social e ambiental.

:::: Bárbara Xavier

Bárbara Xavier tem 26 anos, é natural da Guarda e reside em Viseu. É psicóloga e trabalha na Rede de Jovens para a Igualdade que visa a promoção da Igualdade de género e o combate à violência de género. É activista da “Plataforma Já Marchavas!” e da Rede 8 de Março.

:::: Make Like a Tree

Make Like a Tree is a quintessention of travels expressed in music and photography created by Sergey Onischenko – vagabond from Ukraine who is hitch-hiking round the world and spreading his indie-folk tunes with a touch of non-conformism and Beat Generation ideas and exhibiting his minimalistic landscape photography taken in omnifarious places during his journeys. Each concert is played with new members and all songs are created and recordered in different parts of the world. Experiments with sounds and collaborations with audience can turn one-man-band in a duo or in quite a large improvising ensemble so be ready to take part in a process of creating music. Sloundscapes of Make Like a Tree will bring you to inner world of nature, woods, mountains and songs of whales on the bottom of the ocean.

Make Like a Tree is a combination of music, photography and videoart that have been created on the road during years of non stop travels around the world.

This tour is devoted to promote the new album by Make Like a Tree “Mothernight” that have been released on 5 labels on March 2019 and musicians from 10 different countries took part in the recording and releasing process.