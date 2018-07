Show de hidroaviões na Albufeira de Vilar, Moimenta da Beira

É já este fim-de semana que aí vem, 28 e 29 de julho (sempre com início às 10h00), que se realizará mais um show de hidroaviões nas águas da Albufeira de Vilar, perto da praia fluvial, no concelho de Moimenta da Beira.

O show é uma espécie de ‘Air Race’, mas em versão de dimensões pequenas de hidroaviões telecomandados. Modelos em miniaturas, ou nem tanto, já que alguns chegam a ter mais de dois metros de envergadura.

O evento, que deverá juntar algumas dezenas de protótipos e de ‘pilotos’, capazes das maiores e mais arriscadas acrobacias aéreas, é organizado pelo Clube de Aeromodelismo do Norte, que promove assim o seu XXVI Encontro de Hidroaviões, e conta com o apoio da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, dos Bombeiros Voluntários e do bar “Ar d’Rio”. Mais informações em: www.can.pt.