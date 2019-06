Shutter Down lançam Novo Single e Tour Europeia

No passado dia 14 a banda Shutter Down apresentou o seu novo single “Save Me” juntamente com o respetivo videoclip. Este novo tema é o agradecimento que a banda presta ao seu público e foi gravado/produzido nos Poison Apple Studios em Lisboa por Tiago Carvalho, Vasco Ramos e Mike Kalajian.

No vídeo pode-se ver um conjunto de planos da banda gravados numa sala forrada a jornais simbolizando o registo do seu percurso, em conjunto com gravações enviadas por alguns fãs. Este é um agradecimento público que a banda faz a todos os que a apoiam e a viram crescer ao longo destes 8 anos.

Shutter Down e conta já com mais de 4500 visualizações e 180 partilhas. O single foi apresentado na página de Facebook ( http://bit.ly/FB_SaveMe ) e Youtube ( http://bit.ly/ ShutterDownSaveMe ) dose conta já com mais de 4500 visualizações e 180 partilhas.

A banda deve muito ao seu público, pois já em 2015 recorreram ao Crowdfunding para gravar o seu primeiro álbum “AWAKE” totalmente financiado pelos seus fãs.

Os Shutter Down são uma banda emergente portuguesa formada em Viseu no ano 2011 que começou o seu percurso enquanto banda de covers e atualmente já conta com temas originais, nomeadamente “The Edge of Domination”, o 1º single, escrito e composto para lançar o crowdfunding em 2015, “Gone”, o single mais rodado do album “AWAKE” e a mais recente “Save Me”, que deixa espreitar para um “possível” futuro album.

Já está preparada uma tour a nível europeu, com apresentações ao vivo deste último tema, “Save Me” e outros. Os próximos concertos são já hoje, 21 de Junho em Corroios (Hollywood Spot) e a 29 de Junho em Torres Novas (Concentração Motard).