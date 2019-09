Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários organiza plenário em Viseu

O Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB) irá realizar na próxima quinta-feira, dia 5 de setembro, às 17H30, uma sessão plenária na delegação de Viseu sobre a revisão do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

Esta ação decorre no âmbito do ciclo de plenários que o sindicato tem vindo a organizar por todo o país, passando por várias cidades do Continente e Ilhas, com o objetivo de esclarecer os trabalhadores bancários, no ativo e na reforma, sobre o ponto em que se encontram as negociações sobre a revisão do ACT.

“No SNQTB pautamos a nossa atuação pela proximidade e esclarecimento dos trabalhadores sobre matérias que são da maior relevância. Estamos num momento decisivo das negociações com as instituições de crédito e os associados têm-se mobilizado para estarem informados. Nos vários plenários já realizados, tivemos sempre casa cheia, o que é revelador do interesse sobre estas questões”, avança Paulo Gonçalves Marcos, presidente do SNQTB.

As sessões plenárias já decorreram em Lisboa, Faro, Porto, Braga e hoje será a vez de Ponta Delgada.