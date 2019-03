Sindicatos e Comissão de Trabalhadores do SBSI/SAMS recebidos por assessor do Primeiro-Ministro

No primeiro dia das concentrações agendadas junto à residência oficial do Primeiro-Ministro e integradas na SEMANA DE LUTA, uma delegação de sindicatos e da comissão de trabalhadores foram, hoje, recebidos pelo seu assessor económico.

Nesta reunião, o referido assessor assumiu o compromisso de contactar o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social (Ministério do Trabalho), no sentido de promover o agendamento da Audiência solicitada pelos representantes dos trabalhadores do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas (SBSI) e dos Serviços de Assistência Médico-Social (SAMS) do Sul e Ilhas;

Na exposição e pedido de Audiência subscrito por todos os sindicatos (CGTP, Independentes e UGT) enviado ao Ministério do Trabalho em 29 de outubro e reiterado em 27 de novembro de 2018 (no final da manifestação e greve realizadas nesse dia), os representantes dos trabalhadores do SBSI/SAMS descrevem a verdade dos factos, designadamente, relativamente aos sucessivos e unilaterais encerramentos dos processos negociações por parte da entidade patronal, a Direção do SBSI.

De facto, a Direção do SBSI presidida pelo Dr. Rui Riso, Vice-Presidente da UGT, deputado do Partido Socialista – e que tem integrado a Comissão do Trabalho, da Assembleia da República – continua sem responder aos pedidos de reunião dos sindicatos para negociar, o último dos quais enviado em 14 de fevereiro de 2019.

Contudo, os dirigentes do SBSI, não só não responderam aos pedidos de reunião dos sindicatos, como requereram de novo em finais de fevereiro, a caducidade das convenções coletivas que regem os trabalhadores ao seu serviço, suportada em fundamentos falaciosos e nas deturpadas declarações públicas do seu presidente.

Assim sendo e considerando positiva esta reunião com o assessor económico do Primeiro-Ministro e apesar do compromisso assumido, os sindicatos e a comissão de trabalhadores vão manter as ações e particularmente, as Conferências de Imprensa integradas na SEMANA DE LUTA, agendadas para as 10 horas, dos próximos dias 26 e 27 de março, junto à residência oficial do Primeiro-Ministro.

Neste contexto, os Sindicatos e a Comissão de Trabalhadores do SBSI/SAMS Sul e Ilhas renovam a convite aos Senhores Jornalistas, para as Conferências de Imprensa a realizar nos dias: