Sistema de assistência ao condutor Kostal

Se tem acompanhado os hábitos de condução em existência nos últimos anos, notou o quão perigosas as pessoas podem ser. Têm havido muitos acidentes rodoviários que custaram a vida a pessoas e a outros os seus valiosos carros. Devido a esta necessidade de segurança rodoviária, a Kostal ( https://www.kostal.com/en-gb) e outras empresas automóveis de peças sobresselentes voltadas para o futuro têm fornecido continuamente sistemas de assistência ao condutor à indústria automóvel. Estes sistemas agem como olhos extra para o condutor, assistindo onde pode não ser possível observar a olho nu. Tal como as rodinhas nas bicicletas de crianças, funcionam no mesmo princípio.

É esperado que ao ritmo no qual estamos a avançar, talvez nem exista a necessidade de um condutor no painel de instrumentos nos dias futuros. A marca automóvel Mercedes Benz já adotou a tecnologia e outras marcas automotivas estão a seguir o exemplo. Os sistemas de assistência ao condutor Kostal são cuidadosamente desenvolvidos para condutores ambiciosos, operando com recurso a sensores que abrangem o ambiente próximo.

A ideia é ter um campo de visão mais amplo para que um condutor possa ser capaz de tomar as decisões certas antes de ser tarde demais. Outras funções relacionadas com segurança desempenhadas pelos sistemas de assistência ao condutor incluem manutenção na faixa, utilização de travões de emergência quando o sistema deteta pedestres, carros ou ciclistas a uma distância de segurança em frente do veículo.

Além de destinados à muito necessária segurança, os sistemas de assistência ao condutor também foram desenvolvidos para providenciar conforto ao conduzir. Não tem de estar ocupado a verificar a esquerda e a direita para perigos próximos. Pode encostar-se, relaxar e esperar que as câmaras do veículo desempenhem a função dos seus olhos. Contudo, as coisas podem complicar-se quando as câmaras estão avariadas. Nesse momento, podem ser necessárias reparações ou a substituição de todo o sistema.

Escolher sistemas Kostal não vai ser uma má opção, uma vez que são conhecidos por serem os melhores sistemas automóveis de futuro.

