Sistema de incentivos apresentado amanhã em Santa Comba Dão

A Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões (CIM Viseu Dão Lafões), conjuntamente com os Grupos de Ação Local do território, vão apresentar amanhã, dia 9 de maio, pelas 18h00, o Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E) – um instrumento de apoio direto às micro e pequenas empresas – na Casa da Cultura de Santa Comba Dão, no âmbito do Programa Operacional Regional do Centro.

O SI2E pretende apoiar, de forma simplificada, pequenos investimentos empresariais de raiz local e complementar os incentivos já existentes às empresas do domínio da competitividade. Este sistema tem como objetivos a promoção da inovação no tecido empresarial, estimular a criação líquida de postos de trabalho e, ainda, incentivar o empreendedorismo qualificado e o investimento em novas áreas com potencial de crescimento.

Este Sistema de Incentivos será gerido, no território, a nível intermunicipal pela CIM Viseu Dão Lafões e também a nível local pelos Grupos de Ação Local (GAL), nomeadamente a Associação de Desenvolvimento do Dão (ADD), a Associação de Desenvolvimento do Dão, Lafões e Alto Paiva (ADDLAP), a Associação de Desenvolvimento Local (ADICES) e a Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras do Montemuro, Arada e Gralheira (ADRIMAG).

Pela primeira vez, a CIM Viseu Dão Lafões possui um instrumento de apoio direto exclusivamente dedicado a micro e pequenas empresas, que será apresentado numa sessão onde será exposta toda a linha de financiamento e todos os aspetos e condições de acesso ao SI2E.

A dotação orçamental para Viseu Dão Lafões é de cerca de 11 milhões de euros.