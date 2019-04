SMAS/Águas de Viseu substituem 6 quilómetros de condutas

Investimento de 160 mil euros permitirá melhorar abastecimento de água em Rio de Loba

Os SMAS/Águas de Viseu iniciaram uma empreitada de construção de novas condutas do reservatório de Vale de Fachas a Rio de Loba. O investimento ronda os 160 mil euros.

A intervenção consiste na substituição das condutas existentes, implantadas em grande parte da sua extensão em terrenos particulares e em pinhais, facto que dificulta a reparação das várias roturas que se têm verificado nos últimos anos, numa extensão de aproximadamente 6 mil metros.

Com esta empreitada, com um prazo de execução de 180 dias, será possível prestar um melhor serviço de abastecimento de água na parte baixa de Rio de Loba e Travassós de Cima, sendo registadas também melhorias no abastecimento de água na parte alta de Rio de Loba, Quinta de Dentro, Quinta de Fora e Quinta das Lameiras.

Os SMAS/Águas de Viseu agradecem a compreensão da população residente nesta zona, na eventualidade de se verificar alguma interrupção pontual de fornecimento de água, no decurso da empreitada.