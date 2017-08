Sociedade Ponto Verde tem nova presidência do Conselho de Administração

António Nogueira Leite é o novo presidente do Conselho de Administração da Sociedade Ponto Verde (SPV), entidade responsável pela gestão do fluxo específico de resíduos de embalagens.

Gestor, administrador e consultor de empresas, António Nogueira Leite é Economista de formação, com grau de doutoramento obtido pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos da América. Nogueira Leite é detentor de um vasto currículo, tendo inclusive integrado o XIV Governo Constitucional como Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças (1999-2000).

Foi governador (suplente) do Banco Europeu de Investimentos, do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento e do Banco Inter-Americano de Desenvolvimento. Foi igualmente administrador da Soporcel e presidente do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Lisboa Foi ainda administrador executivo da CUF, da José de Mello Saúde, da EFACEC Capital, da Comitur Imobiliária e administrador (não executivo) da Reditus, da Brisa e da Quimigal.

Do percurso de Nogueira Leite, constam ainda os cargos de Vice-Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, Presidente do Conselho de Administração da Caixa Banco de Investimento e Presidente da Caixa Capital. Foi também presidente do Conselho Geral da OPEX, membro do Conselho Nacional da CMVM, vice-presidente do Conselho Consultivo do Banif Investment Bank, membro do Conselho Consultivo da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações e vogal da Direção do Instituto Português de Relações Internacionais.

Atualmente, além de presidente do Conselho de Administração da Sociedade Ponto Verde, é professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, desde 1995 (onde já exerceu as funções de subdiretor e de presidente do Conselho Científico). Nogueira Leite exerce ainda o cargo de administrador da HipogesIberia, S.A. e da EDP Renováveis, S.A (não executivo), membro do Advisory Board da Incus Capital (Madrid) e Presidente da Fórum Oceano – Associação da Economia do Mar (entidade privada sem fins lucrativos.

António Nogueira Leite preside ao novo Conselho de Administração da Sociedade Ponto Verde, empresa que há 20 anos é o motor da reciclagem de resíduos de embalagens em Portugal e o grande contribuinte para o cumprimento dos objetivos e metas europeias. Esta entidade gestora desempenhou, e continuará a desempenhar, um papel estratégico na sensibilização e o envolvimento de todos os Portugueses no esforço de separar para reciclar, numa lógica de promover a transição para a economia circular no País.