Sons à Sexta – Fundão com S. Pedro

Em parceria com a Rádio Nacional: Antena 3, o SONS À SEXTA apresenta as bandas mais tocadas e em destaque no atual panorama musical português. Com uma programação diversificada e para todos os gostos, pretende-se a divulgação, o convívio entre o público e a celebração da música!

Dia 26 de Abril, pelas 22h30m, temos encontro marcado no Sons à Sexta com S. Pedro , o ex-homem forte dos Doismileoito que faz agora a sua estreia a solo.

Havia muitas ideias soltas no computador e no telemóvel que tinham de ser concretizadas, que tinham de ser gravadas. Então, para se “livrar” destas melodias, que já mais pareciam um grilhão que o impedia de seguir em frente, construiu um estúdio analógico, uma oficina de artesão. E foi gravando, com tempo, em fita magnética, aperfeiçoando arranjos, acrescentando instrumentos e convidando amigos para colaborarem.

Assim nasceu “O Fim”, uma coleção de canções de métrica redonda e recorte clássico, pop inteligente, afinada e ambiciosa. Histórias quotidianas, letras que nos fazem sorrir e versos que ficam a ressoar.

A próxima celebração da música é com S.Pedro no palco d’ A Moagem – Cidade do Engenho e das Artes, Fundão.