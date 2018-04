Sons à Sexta – Fundão com The Lazy Faithful, CAN CUN e Galo Cant’Às Duas

Uma vez por mês, o auditório d’ A Moagem – Centro do Engenho e das Artes é palco da música portuguesa.



Em parceria com a Antena 3, o SONS À SEXTA apresenta as bandas mais tocadas e em destaque no atual panorama musical português. Com uma programação diversificada e para todos os gostos, pretende-se a divulgação, o convívio entre o público e a celebração da música!

Na edição de Abril, o Sons à Sexta associa-se à promotora Bullet Seed na iniciativa – Circuito Semente em digressão com as bandas: The Lazy Faithful, CAN CUN e os Galo Cant’Às Duas.



Este circuito ao longo de 6 dias em 6 cidades divulgará o que de melhor se tem feito a nível da música em Portugal, criando um circuito para o crescente número de público criando novas rotinas de consumo cultural em públicos mais afastados, nunca esquecendo os grandes centros urbanos.

Para este circuito a ideia foi contar com um valor firme no panorama musical português, os The Lazy Faithful que recentemente regressaram de uma tourné europeia e recentemente lançaram o single “Baby Don’t You Know” e dois valores emergentes, mas igualmente de elevada qualidade que são os CAN CUN e Galo Cant’Às Duas. Estes três projetos são uma boa amostra de uma nova era de ouro da música portuguesa que se encontra em período de expansão na sua qualidade, quantidade e diversidade.

Outro dos pontos fortes do Circuito Semente é que irá para além da música. Já que serão realizados workshops, onde os artistas abordarão o processo criativo na construção de textos e de músicas, aproximando não só as bandas dos fãs mas também incrementando o interesse e a criação de nova música portuguesa.

Junto com as pulseiras o público desta edição, terá direito a um castanheiro para ser plantado na Serra da Gardunha. O Sons à Sexta pretende, com este gesto e vossa disponibilidade, ajudar na reflorestação para que a nossa Gardunha volte a colorir-se.