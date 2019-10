Sporting da Covilhã e Nacional afastados na Taça de Portugal

As equipas da II Liga de futebol revelaram hoje grande supremacia rumo à terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, mas o líder e o ‘vice’ foram eliminadas por rivais do Campeonato de Portugal.

O Sporting da Covilhã, que comanda prova, foi afastado pelo Lusitânia de Lourosa, já no prolongamento, por 4-2, depois do 1-1 final do tempo regulamentar.

Goba Zakpa revelou-se decisivo nesta fase com golos aos 95 e 107 minutos, intermediados pela reação de Mica (110), e antes de Hélder Castro (119) sentenciar definitivamente, de penálti.

Com as equipas da II Liga sempre na condição de visitantes, o Nacional, segundo classificado, sofreu a primeira derrota da época em jogos oficiais, perdendo por 2-0 com o Sporting de Espinho, com golos do ‘capitão’ João Ricardo (67) e Miguel Baptista (90+6), de penálti.

A Oliveirense caiu em Leça, por 4-3 no desempate por grandes penalidades, depois do 0-0 ao fim de 120 minutos: os anfitriões jogaram com menos um a partir dos 70 minutos, após a expulsão, por duplo amarelo, de Isaac Boakye.

O Desportivo de Chaves nunca tinha vencido em Mirandela, contudo hoje conseguiu-o com tentos de André Luís (21) e Wagner (65), enquanto Rafael Amoroso marcou para a equipa da casa (61).

Arghus marcou o golo que garantiu à Académica – vencedora da competição em 1939, na primeira edição, e 2012 – um suado triunfo ante o Lusitano de Vildemoinhos, com os ‘estudantes’ a acabar o encontro com nove elementos.

O Varzim ganhou nas Caldas da Rainha, por 1-0, com golo de penálti de Ruiz aos 45, o Estoril-Praia passou, com 2-1, na visita ao Pinhalnovense, enquanto o Casa Pia se impôs, por 2-0, ao Aljustrelense.

Frente a adversários dos distritais, o Mafra ganhou por 4-0 em Vila Pouca de Aguiar, o mesmo resultado do Leixões no terreno Alcochetense e do Cova da Piedade no Vasco da Gama.

Susto para o Penafiel que, frente ao Mortágua, também dos distritais, resgatou o empate aos 90+2 (1-1), antes de se impor, no tempo extra, por 3-2.

No sábado Académico de Viseu, Feirense e Vilafranquense já tinham sido bem-sucedidos.

A terceira eliminatória disputa-se a 20 de outubro.

Lusa