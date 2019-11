STEFANIE: EXEMPLO DE FORÇA E QUERER, NA LUTA PARA VENCER DA DEFICIÊNCIA …

Stefanie, moça de 29 anos, de nacionalidade portuguesa, com graves deficiências, que vem, do nascimento ocorrido na Suíça, sem braços e anã, encontrou soluções para fazer uma vida como qualquer outra pessoa fisicamente dotada dos membros superiores e inferiores.

Perante este facto que a poderíamos apelidar de heroína, recusa possuir tão alto valor humano para nos dizer placidamente, objetando o seguinte:

“– Na verdade, não me sinto bem que me classifiquei como heroína, nem coitadinha, quero, apenas, e tão somente, ter um percurso de vida normal como qualquer pessoa fisicamente perfeita”.

Convictamente, verificamos que, no sentir de Stefanie, mantém a moral em alta, com uma forte personalidade, ao reparar que as pessoas fisicamente perfeitas, escrevem com a mão esquerda ou direita e a Stefanie juntava a ponta de ambos os braços para assim segurar a caneta, e concluir o curso superior numa universidade de Lisboa.

“Não sei o que lhe diga, mas as pessoas habituam–se com aquilo que tem. Como se diz: “Quem não tem cão caça com um gato…”

E se hoje, assim é, não o considero, nem me sinto orgulhosa por essa conquista, mas, sim, por fazer uma vida normal, igual às outras pessoas, nem mais, nem menos”.

Realisticamente, foi toda essa personalidade e modéstia que nos levaram a divulgar toda a história de vida de uma mulher de rosto muito bonito, cheia de saber e de determinação, acima da maioria das pessoas, uma mulher incrível que nos leva a dar a conhecer o seu estilo de vida e o modo como se adaptou para trabalhar e ser um elemento útil e de valia à sociedade que, nem sempre, compreende aqueles que andam de cadeira de rodas. As graves deficiências de que foi vítima à nascença, deram lhe, seguramente, mais força, saber e razão de viver.

“É verdade, assegurou Stefanie. A minha história de vida, vou conta – la por, eventualmente, poderá dar ânimo a outras pessoas com deficiência poderem aproveitar algo que as possa, com a minha auto estima, possam também elas, vir a ter uma vida normal, estudando e tudo o mais, de modo a que a deficiência não possa ser encarada como algo que nos diminui, mas que possamos aprender superiormente, de modo a criar em nós uma personalidade forte e convicta, para poder viver sem complexos, perante pessoas saudáveis fisicamente, mas diminuídas por faltas de conhecimentos”.

Como foi a vida infantil de Stefanie?

“Poderei dizer de sucesso. Quando atingi a idade escolar, minha mãe não permitiu que, apesar de ser deficiente, estudasse numa escola privada, iria sim, para uma escola pública, de modo a enfrentar, desde logo, as outras crianças ditas normais, ou seja sem deficiência.

Ali estudei até ao nono ano, que o conclui com sucesso.

Depois, vim para Portugal. Frequentei a Escola Profissional de Torredeita, onde conclui o curso profissional de Técnica de Comércio, escola esta que me formou também em muitos outros valores humanos, além dos constantes no programa de exame.

Não parei por aqui, e fui até Lisboa para a Escola Superior de Educação, faculdade onde obti o curso de publicidade e relações públicas, para além do estagiei.

– “Não gostei da vida da capital, por ser muito movimentada, sem ter boas acessibilidades, muito complicada para quem se movimentava em cadeira de rodas no metro e em outros meios de transporte públicos; daí que tenha regressado a Viseu, cidade de que muito gosto”

– Com todas as suas deficiências, como foi possível obter a carta de condução?

– Obviamente, não foi nada fácil. Depois de me ter sujeitado a várias juntas médicas, para o efeito, e designadamente, todas foram unânimes que jamais poderia obter aquele titulo para conduzir veículos automóveis.

Ciente das minhas capacidades e vontade em vencer, disposta mesmo em ultrapassar o que os médicos diziam e atestavam ser impossível, fui ao Porto.

Acreditaram em mim e depois de autorizarem fazer algumas adaptações no automóvel, foi permitido ir a exame no qual fiquei aprovada.

Feliz com este novo título, que modificou o modo de vida e de viver, fiquei pela Invicta Cidade a trabalhar, mas Viseu estava no meu desejo como a melhor cidade para viver, e voltei, como o bom filho… consegui emprego a trabalhar noutro área que não a minha, mas numa outra de que gosto de atendimento ao público.