Substituição de PT em Cepões

Qualidade na resposta dita reforço de potência!

A EDP Distribuição, por ação da Área de Rede e Cliente Viseu ( D-DRCM-AVS ) deu por concluída a substituição integral do posto de transformação ( PT ) de Cepões, localidade que integra a União das Freguesias de Barreiros e Cepões, no concelho de Viseu.

Essa infraestrutura foi, agora, dotada de um novo transformador do tipo R250, de 250 kVA, que substituiu aquele até agora em funcionamento e que era de 50 kVA.

O equipamento instalado, representando um investimento total na ordem dos 21.000 Euros, vem garantir um significativo contributo no reforço da qualidade do serviço prestado na área da União de Freguesia de Barreiros e Cepões e, concomitantemente, permitiu um mais adequado enquadramento urbanístico e, pelas suas caraterísticas, oferecer uma maior disponibilidade em termos de futuras ligações à rede BT/IP ( baixa tensão/iluminação pública ).