Supertaça de andebol domingo no Multiusos de Lamego

A cidade de Lamego acolhe no próximo domingo, dia 25, mais uma grande competição desportiva nacional. A marcar o arranque da nova época andebolística, o Centro Multiusos é palco dos jogos das Supertaças. Em masculinos, o FC Porto Sofarma (campeão) vai defrontar o Águas Santas Milaneza (finalista vencido da Taça de Portugal), enquanto que, na vertente feminina, o Colégio de Gaia/Toyota (campeão) rivaliza em campo com o Club Sports Madeira (finalista vencido da Taça de Portugal). A competição masculina tem honras de transmissão televisiva pela TVI24, a partir das 18h30, após a realização da prova feminina que começa às 16 horas.

As quatro equipas de topo do andebol nacional prometem uma competição aguerrida na cidade de Lamego. O público pode adquirir os ingressos – valor único de 5€ – nos seguintes locais: sede do Andebol Club de Lamego (Urb. da Ortigosa Bloco 3 Cave); stand das Festas do AC Lamego (Av. Dr. Alfredo de Sousa) e Café Passeio Alto (Praça do Comércio).

Antes, no sábado à noite, o Teatro Ribeiro Conceição recebe a IX Gala do Andebol, um evento muito relevante para o desporto nacional, durante o qual a Federação de Andebol de Portugal (FAP) vai distinguir as figuras da modalidade que mais se destacaram durante a última época desportiva e algumas personalidades que marcaram a história do andebol português.