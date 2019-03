Supervisão Pedagógica e Desempenho Docente em livro

No passado dia 16 de março, pelas 17h30 na Biblioteca da Escola Superior de Tecnológica e Gestão de Viseu, três investigadores da Universidade de Coimbra, com forte ligação à cidade de Viriato, Cláudio Queiroga, Carlos Barreira e Albertina Oliveira, procederam ao lançamento do livro intitulado Supervisão Pedagógica e Desempenho Docente – Contextos Colaborativos e Papel dos Pares para o Desenvolvimento Profissional.

Constituiu um excelente momento de reflexão sobre a formação de professores em contexto de trabalho docente, com destaque para o papel da supervisão pedagógica na avaliação do desempenho entre pares, numa lógica de natureza mais formativa, com vista à concretização de culturas colaborativas nas escolas, tendo os oradores convidados considerado a obra uma referência teórica e metodológica para docentes e investigadores.

Cláudio Queiroga, tem todo um percurso ligado ao desporto. É professor de Educação Física, ex-atleta de futebol do Viseu e Benfica e atualmente é maratonista em representação do Dínamo Clube da Estação – Viseu.

