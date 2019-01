Tábua de enchidos, javali com castanhas e tarte de maçã no fim-de-semana gastronómico, em Moimenta da Beira

É um fim-de-semana de sabores. Mas não só! Em Moimenta da Beira, de 1 a 3 de fevereiro, o programa dos “Fins-de-Semana Gastronómicos” promovido pela Entidade de Turismo Regional do Porto e Norte de Portugal, em colaboração com a Câmara Municipal, contempla também visitas gratuitas a museus do concelho (Fundação Aquilino Ribeiro, em Soutosa, e Museu Gente da Nave, em Alvite) e descontos nos alojamentos locais (noites de sexta e sábado) aos aderentes do FDS Gastronómico.

Seis restaurantes e oito empreendimentos turísticos do concelho aderiram ao programa. Neste fim-de-semana os restaurantes aderentes (Bela Vista, Chamiço, Hotel Verdeal, Moinhos da Tia Antoninha, Quinta do Melião e Prato Dourado) incluem nos seus menus, entre o jantar de sexta-feira e o almoço de domingo, o prato selecionado, bem como a oferta aos clientes de um copo de vinho da região, como gesto de “boas vindas”. Ementa selecionada: tábua de enchidos, Javali com castanhas, tarte de maçã e arroz doce. Por sua vez, os empreendimentos turísticos (Casa da Legião, Casa de Paradussa, Casa do Monge, Hotel Verdeal, Moinhos da Tia Antoninha, Quinta da Regada do Moinho, Quinta Sul América e Solar dos Correia Alves) fazem descontos de 10% nas duas noites (sexta-feira e sábado).

Dicas para confecionar em casa

Tábua de Enchidos

Ingredientes: Enchidos a gosto (alheira, chouriço, farinheira, moiro, morcela, moira, etc.) Os enchidos devem ser grelhados e cortados em rodelas. Enquanto isso, fatie o salpicão e o presunto. Sirva-os a gosto. Sugestão: pode servir o presunto com melão ou com fatias de queijo.

Javali com Castanhas

Ingredientes: Javali, alho, louro, vinho, azeite, cebola, sal; piri-piri, castanhas e outras especiarias a gosto.

Preparação: Cortar o Javali em pedaços, e de seguida temperá-lo. Posteriormente faz-se um refogado com cebola, azeite e alho. Coloca-se o javali dentro do tacho já com o refogado elaborado e vai-se acrescentando o vinho, louro e sal. Por fim, inserem-se as castanhas e deixa- se apurar bem. Retificar os temperos. Serve-se acompanhado com batata cozida e legumes a gosto.

Tarte de Maçã

Ingredientes para a massa: 1 cl. de fermento; 1 ovo; 125 g de farinha; 75 g de margarina; 50 g de açúcar; raspa de limão q.b.

Creme

Ingredientes para o creme: 75 g de açúcar; 2,5 dl de leite; 30 g de farinha; 1 casca de limão; 1 ovo.

Cobertura: maçã cortada em meia-lua; geleia de maçã (opcional); canela q.b.

Preparação: Para preparar a massa, deite a farinha numa tigela e faça um buraco no meio, onde deitará a margarina e o açúcar. Amasse bem e junte o ovo e a raspa de limão, amassando sempre até formar uma bola. De seguida, prepare o creme, terá de ferver o leite com a casca de limão. À parte, misture a farinha com o açúcar e junte os ovos. Mexa bem e junte aos poucos o leite. De seguida, leve o preparado ao lume e mexa até ferver. Numa superfície lisa e polvilhada com farinha, estenda a massa com a ajuda de um rolo. Forre a tarteira e em seguida verta o creme e decore com as tirinhas de maçã. Leve a cozer em forno médio aproximadamente 30 a 40 minutos. Depois de cozida, retire e pincele com a geleia de maçã. Deixe arrefecer e polvilhe com canela a gosto.