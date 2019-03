Tabuaço fez sucesso na Bolsa de Turismo de Lisboa

Foi uma das maiores e melhores participações de Tabuaço naquela que é a maior plataforma de contactos relacionados com o Turismo em Portugal. Durante cinco dias, de 13 a 17 de Março, a Câmara Municipal de Tabuaço apostou tudo na promoção do território, sempre com foco nas potencialidades para o Turismo.

Foi sem dúvida a mais positiva participação de Tabuaço na Bolsa de Turismo de Lisboa. A Câmara Municipal, em colaboração com os produtores, empresários e associações, levou a cabo uma das mais incisivas promoções e divulgações do Concelho, apostando nas suas potencialidades no sector turístico. Do evento, além da promoção dos vinhos, azeite, bolo-rei e da gastronomia em geral, destaca-se a apresentação do Rijomax – O Relógio Mais Completo do Mundo, a divulgação do Gin Cobalto 17, produzido em Tabuaço e a apresentação do Manjar Conventual, um doce típico originário do receituário do Monges de Cister do Convento de São Pedro das Águias, ressaltando ainda, nesta acção, a participação do Curso de Restauração da Escola Abel Botelho de Tabuaço. A animação e promoção cultural ficaram a cargo da Banda de Música de Sendim e do TEATRAÇO – Teatro Amador de Tabuaço. o certo é que milhares de pessoas passaram por Tabuaço na BTL, sendo o balanço desta participação o mais positivo de todas as edições onde o Município já participou.

A participação na BTL trouxe também a oportunidade de reunir com promotores e operadores turísticos, agências de viagens e entidades como o INATEL e outros profissionais ligados ao turismo, uma outra vertente da Bolsa de Turismo de Lisboa, onde o autarca tabuacense, Carlos Carvalho, assumiu a estratégia de promover e apresentar Tabuaço enquanto destino turístico de eleição na Região.

Depois da BTL segue-se a Feira Ibérica de Turismo, na Guarda, de 2 a 5 de maio, e onde Tabuaço tem já participação confirmada.