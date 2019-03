Tabuaço – Identificada por incêndio florestal

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo Proteção Ambiental de Moimenta da Beira, ontem, dia 18 de março, identificou uma mulher de 54 anos, pela prática do crime de incêndio florestal, no concelho de Tabuaço.

Após a realização de diligências no âmbito da investigação de um incêndio florestal, ocorrido ontem, pela manhã, foi possível identificar o sua autora, apurando-se que o incêndio teve origem numa queima de sobrantes florestais, em que a suspeita perdeu o controlo do fogo, consumindo uma área de pinheiro bravo e mato.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Tabuaço.