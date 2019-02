Tabuaço na mira dos mercados internacionais

Vinhos, Gin e outros produtos Tabuacenses estiveram na maior Feira internacional da indústria agroalimentar e de bebidas que traz anualmente a Portugal milhares de empresas e importadores de todo o mundo. A Sisab decorreu de 25 a 27 de Fevereiro, reuniu mais de 130 países representados em 28 sectores, e Tabuaço não perdeu a oportunidade de se pôr na mira dos grandes mercados internacionais.

Foram três dias intensos de contactos e oportunidades de negócios na Altice Arena e onde Tabuaço, a par do que vem acontecendo nos últimos anos, não deixou de marcar presença. Oito produtores tabuacenses mostraram ao mundo o que de melhor se produz em Tabuaço, sendo o sector dos vinhos o que continua a ter uma maior expressividade e representatividade neste evento que se destaca por ser o espaço onde as empresas nacionais encontram os principais importadores da indústria agroalimentar dos cinco continentes.Com um vasto programa de espectáculos, as mostras, provas e degustações, acabam, no entanto, por ser as movimentações que marcam e estão na base dos negócios entre expositores e importadores.

Como vem sendo habitual, a Câmara Municipal foi a entidade impulsionadora da presença de Tabuaço neste salão internacional, uma iniciativa que contribui obviamente para a divulgação do concelho e dos seus produtos mas, acima de tudo, para valorizar e apoiar o esforço e a dedicação dos produtores que, de ano para ano, conferem a Tabuaço autenticidade e competências únicas.