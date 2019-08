Tabuaço: palco do Mundo

Tabuaço acolheu, novamente, o Festival Internacional de Folclore que este ano assinala a V Edição. A Avenida António Augusto da Silva Barradas foi pequena para acolher este evento que de ano para ano atrai cada vez mais espectadores.

Com organização da Câmara Municipal de Tabuaço, o Festival Danças do Mundo teve como anfitriões os Ranchos Folclóricos da Casa, nomeadamente, de Chavães e Granja do Tedo. No discurso de boas vindas, o presidente da Câmara Municipal salientou a importância deste evento, na partilha e divulgação da Cultura de cada país que traz representado, referindo ainda que a data do evento em Tabuaço é, também, a pensar na comunidade emigrante que nesta altura do ano se encontra no concelho de Tabuaço.

Ao longo das várias edições, o Festival Internacional de Folclore – Art’s e Danças do Mundo – tem trazido vários grupos folclóricos de todo o mundo. Este ano Tabuaço recebeu o Peru, Taiwan, Argentina, Hungria, México, Letónia, Polónia e Tailândia. Trata-se de um evento único que percorre vários Continentes, promovendo, acima de tudo, o intercâmbio cultural entre nações. Segundo os dados oficiais da organização, a este espectáculo já assistiram mais de 60 mil pessoas, assumindo-se, desta forma, como um dos maiores eventos do género em todo o mundo pelas várias nações onde é apresentado.