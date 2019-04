Taprobana e mais além… em destaque em 12 meses 12 livros

Em abril continua a viagem pelos livros da Biblioteca do Museu de Lamego, no ano em que se assinalam os 500 anos da circum-navegação. Em destaque, «Taprobana e mais além… Presenças de Portugal na Ásia», da autoria de Benjamim Videira Pires, S.J., missionário, escritor, pedagogo e historiador português, uma das figuras culturais mais relevantes em Macau no século XX.

Editada em 1995 pelo Instituto Cultural de Macau e inserida na Coleção Documentos e Ensaios, a obra analisa a presença portuguesa em alguns países asiáticos, como Sri Lanka, Birmânia, Camboja, Tailândia, Indonésia, Malásia, Vietname, Laos, Filipinas e Japão.

Com o título retirado da quarta estrofe do primeiro canto de Os Lusíadas, o autor procura apresentar a aventura dos portugueses, movido pelas saudades de Portugal, mas obedecendo a critérios rigorosos de investigação.

Benjamim Videira Pires nasceu em Mirandela, onde completou o ensino primário, tendo seguido depois para o Seminário Menor, em Cáceres. Em 1936 consluiu o Curso Superior de Humanidades Clássicas e de Literatura Portuguesa. Estudou ainda Teologia e frequentou um ano de Questões Científicas, obtendo, em 1940, o bacharelato em Filosofia.

Chegou a Macau em janeiro de 1949 e fundou o Instituto D. Melchior Carneiro, em 1961, do qual foi diretor. A sua atividade científica centra-se no estudo da presença portuguesa na Ásia, com particular atenção para a atividade dos missionários e da Companhia de Jesus.

Apresenta uma síntese de cada nação – a nível histórico, político, económico, comercial, e cultural – bem como do papel dos portugueses, em particular dos missionários jesuítas, e os vestígios que testemunham a sua presença.

É com Benjamim Videira Pires que em abril o Museu de Lamego continua a viagem pela sua biblioteca, num convite para uma volta ao mundo, em “12 meses 12 livros”. Toda a informação sobre a obra no site oficial do museu em www.museudelamego.gov.pt.