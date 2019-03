Tarouca – Detido por incêndio florestal

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Tarouca, hoje, dia 14 de março, deteve um homem de 55 anos, pela prática do crime de incêndio florestal, no concelho de Tarouca.

No âmbito de uma ação de patrulhamento, os militares, após avistarem um incêndio em espaço florestal, deslocaram-se ao local tendo verificado que o incêndio resultou de uma queima de sobrantes, em que o seu autor perdeu o controlo do fogo, acabando por consumir uma área de mato e pinheiro bravo.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Lamego.