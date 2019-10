Tarouca – Detidos por caça ilegal

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Tarouca, ontem, dia 2 de outubro, deteve dois homens com 29 e 38 anos, por caçar fora do período permitido, no concelho de Tarouca.

No âmbito de uma denúncia sobre a existência de disparos na Serra de Santa Helena, os militares deslocaram-se de imediato ao local onde verificaram que os suspeitos se encontravam a caçar lebres, durante a noite e fora da época de caça, o que culminou na sua detenção.

Na sequência da ação foram apreendidas duas caçadeiras e seis cartuchos.

Os detidos estão, neste momento, a ser presentes ao Tribunal Judicial de Lamego.