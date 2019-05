Tarouquenses continuam a somar pontos na natação de competição

Formada em janeiro de 2019, a equipa de Natação de Competição das Piscinas Municipais de Tarouca tem-se destacado nos eventos da modalidade, dando mostras das suas capacidades e aptidões.

Desta feita, no passado dia 11 de maio a equipa deslocou-se a Sernancelhe, onde participou no 40º Torneio de Natação Prof. Afonso Saldanha, fazendo-se representar por 15 atletas nos diferentes escalões, que uma vez mais conquistaram os lugares cimeiros do torneio.

Também na prova de estafetas – 4x25m estilos, com 20 equipas inscritas, Tarouca alcançou um honroso 6ª lugar.

O torneio de encerramento terá lugar em Tábua, no próximo dia 22 de junho.