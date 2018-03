Técnicos da Câmara vão a 42 povoações do concelho ajudar a preencher IRS

E já a partir de terça-feira, 3 de abril, que técnicos da Câmara Municipal de Moimenta da Beira darão início à itinerância pelas povoações do concelho para apoiar os cidadãos que pretenderem preencher a declaração de rendimentos (IRS), em especial os mais idosos, de menor mobilidade, e todos aqueles que sentem maiores dificuldades em enfrentar a burocracia processual do fisco, via online. É que o preenchimento da declaração de IRS é agora feito obrigatoriamente através da internet.

Ao todo, a carrinha itinerante vai percorrer cerca de 420 quilómetros para visitar 42 aglomerados urbanos, repetindo um serviço verdadeiramente público, social e solidário que começou há alguns anos.

O Município disponibilizará também um gabinete fixo no edifício da Câmara Municipal que prestará esse serviço todos os dias da semana e com o seguinte horário: das 09h00 às 12h00, durante o mês de abril, e no horário normal de expediente, das 09h00 às 16h30, no mês de maio.