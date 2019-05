TEN apresenta “Pas de Deux” em Seia

Seia recebe esta sexta-feira “Pas de Deux”, a primeira obra do TEN – Teatro Experimental do Nordeste.

Depois da estreia em dezembro passado, em Vila Real, a primeira obra do coletivo da comunidade transmontana TEN – “Pas de Deux”- apresenta-se no próximo dia 10 de maio, às 22h, no palco do Cineteatro da Casa Municipal da Cultura.

“Pas de Deux” surge como adaptação profunda da obra “Nada de Dois” de Pedro Mexia e procura analisar relações conjugais que percorrem os nossos dias, sob um discurso rápido, intenso, e portador de um humor que oscila entre a ternura do romantismo e o chicote implacável do ciúme. Por outro lado, e em tempos de forte questionamento de papéis sociais, alimentam também a reflexão sobre a ideia de homem e de mulher que ainda somos ou aspiramos.

Coproduzido com o Teatro de Vila Real, o projeto artístico conta com encenação de Alexandre Sampaio, a interpretação de Gisela Firmino, João Cardoso, José Paulo Tavares, Luís Quinas Guerra, Rosa Monteiro e Vitor Martins, a instalação vídeo de Ricardo Raminhos e o grafismo de Ana Moreno e Gil Machado.

O espetáculo tem classificação etária para maiores de 16 anos e a duração aproximada de uma hora.