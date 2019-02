Ténis de Mesa de Mundão com fim-de-semana vitorioso em Resende!

Realizou-se durante o fim-de-semana em Resende o 2º Torneio de Ranking da ATMD Viseu. Como habitual o ténis de mesa de Mundão marcou presença com alguns dos seus atletas (não todos devido à distância). Das 12 provas, apenas 11 se realizaram, tendo Mundão participado em 7 e vencido 5, obtido ainda 3 segundos lugares e 4 terceiros.

No dia de sábado decorreram as competições de infantis, juniores e veteranos. Mundão esteve presente nas provas de Infantis Femininos, Infantis Masculinos e Juniores Masculinos, e a prestação foi fantástica! Em Infantis Femininos, Mundão levou os 2 primeiros lugares do pódio, mais alto do pódio pertenceu a Linda Leitão, secundada pela Filipa Cardoso. Em Infantis Masculinos, tivemos talvez a maior surpresa. Diogo Morais, a realizar uma prova de elevada qualidade, conseguiu atingir a sua 1ª final no seu ainda curto percurso. Apesar de não ter vencido a final, mostrou um ténis de mesa muito agradável. Em Juniores Masculinos, muito boa prova dos rapazes de Mundão. Tendo todos passado a fase de grupos com relativa facilidade, no mapa final tiveram sortes distintas. Rodrigo Jesus ficou-se pelos oitavos de final. Ditou o sorteio que Gabriel Jesus e Simão Marques se encontrassem nos quartos de final. Jogo muito equilibrado, que levou o Simão às meias finais. Não foi mais longe por manifesta infelicidade. A vencer por 10-8 no 5º set não conseguiu “fechar” o jogo, muito também por culpa do adversário. Destaque para Diogo Rodrigues, que ao vencer a prova, conseguiu o pleno de vitórias nos torneios individuais desta época.

Após um primeiro dia desgastante, mas muito gratificante, os atletas de Mundão partiram para o 2º dia da competição com o pensamento em tentar repetir os sucessos alcançados, o que não seria fácil. Com alguns atletas ausentes, participou em “apenas” 4 escalões: Iniciados Femininos, Iniciados Masculinos, Cadetes Masculinos e Seniores Masculinos.

Nos Iniciados Femininos, excelente prestação das “meninas” ao alcançar 3 posições de pódio. Muito bem Leonor Marques, Diana Oliveira, e em especial a Sofia Cardoso que conseguiu o pleno de vitórias nas provas individuais o que lhe garante também o 1º lugar no ranking distrital, igualando o feito do seu colega de equipa, Diogo Rodrigues. Na prova masculina, o Ary Aguiar teve uma prestação um pouco abaixo do esperado, não conseguindo passar a fase de grupos. Em cadetes masculinos, mais uma boa prova dos atletas de Mundão. Depois de terem vencido os seus grupos, ultrapassaram diversas etapas. Rodrigo Jesus atingiu os quartos de final, Gabriel Jesus conseguiu atingir as meias finais e Simão Marques mais uma vitória categórica. De realçar que com esta vitória aliada ao triunfo do seu colega de equipa perante o anterior líder do ranking, permitiu ao Simão garantir ainda a liderança do ranking distrital. Em seniores masculinos, muito boas provas também dos Mundaneneses. Helder Almeida conseguiu atingir os quartos de final e Diogo Rodrigues repetiu o feito do dia anterior ao vencer toda a concorrência, garantindo também a liderança do ranking distrital também em seniores, a juntar ao que já tinha alcançado no escalão júnior.

Para terminar em beleza, aproveitando a deslocação, a equipa B aproveitou para colocar em dia a competição distrital de seniores jogando contra a equipa dos BV de Resende. Após um fim de semana verdadeiramente desgastante, quer a nossa equipa quer os nossos adversários, apresentaram-se bastantes desgastados para este embate. Apesar disso, aprontaram-se em dignificar a camisola que envergam. Num jogo muito equilibrado e emotivo, uma vez mais, os Mundanenses estiveram em muito bom plano levando de vencida a equipa da casa por 4-2. Excelente vitória para encerrar em beleza este fim de semana. Alinharam por Mundão:

Diogo Rodrigues; Gabriel Jesus; Helder Almeida; Rodrigo Jesus; Simão Marques

O desempenho e resultados de todos os nossos atletas, vêm dar razão à aposta na formação da APEE AE MUNDÃO.