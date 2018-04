Terceira sessão do projeto Famílias Incríveis chega a 13 de abril

A Biblioteca Municipal de Tondela acolhe, a 13 de abril, a terceira sessão do projeto Famílias Incríveis, que tem como tema “O que fazer quando o meu filho(a) se corta ou se maltrata? Notas sobre o comportamento auto-lesivo na adolescência”.

Esta iniciativa está agendada para as 21:00 e vai contar com a presença do psicólogo Luís Marques, da Psikontacto, com larga experiência no acompanhamento de adolescentes.

Ao longo desta sessão, o psicólogo Luís Marques irá elucidar os participantes sobre o que são comportamentos auto-lesivos, quais as psicopatologias a que estão associados, bem como evidenciar o papel das estratégias de prevenção e tratamento.

Sabendo-se que os adolescentes que se maltratam de propósito estão em grande sofrimento e que tentam usar estes métodos para aliviar a dor que sentem, esta sessão serve para alertar pais e todos os profissionais que lidam com jovens, para estas questões, no sentido de melhor saber lidar, acompanhando-os no seu processo de crescimento.