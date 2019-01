THE JOURNEY CHEGA AO POLITÉCNICO DE VISEU

O foyer do Politécnico de Viseu foi o palco escolhido para acolher mais uma etapa da viagem. A exposição “The Journey” vai estar patente ao público a partir do próximo dia 14 de janeiro (segunda-feira) e prolonga-se até 14 de fevereiro.

Nas palavras da sua autora, Anitanãoana (Ana Silva), o projeto “The Journey” “começou por ser uma reflexão sobre a procura de identidade do Ser, acabando por se transformar numa viagem sobre a criação do ser, a sua origem e a sua identidade. Explora assim o Ser como fragmentações da sua própria existência. Ser que não é só corpo mas também alma, mente. Ser esse que é consciente da sua existência e que se deixa levar pelo ambiente onírico que o rodeia. O projeto reflete uma viagem feita centrada numa consciência, em conexão, numa união/reunião e talvez até numa consciência comum”.

Uma jornada de procura e de partilha, disponível ao público da instituição e da região a partir da próxima segunda-feira. A não perder!

Natural e residente em Viseu, Ana Silva encontra-se no presente a frequentar o 4º ano do curso de Design de Comunicação na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Concluiu o ensino secundário na Escola Secundária de Viriato e fez mobilidade Erasmus na École National des Arts Decoratifs, em Paris. Um percurso iniciado em 2014 com passagem em diversas exposições.

Na “Galeria Virtual” do Instituto Politécnico de Viseu, em http://www.ipv.pt/galeria, pode-se ainda apreciar outras exposições realizadas com a chancela do IPV. A Galeria Virtual do IPV é um espaço de apresentação e divulgação de artes plásticas. Este projeto virtual, de enorme alcance, pretende entrar de forma simples pelo mundo de cada um e tocar nas suas sensibilidades. Com obras de vários autores, alguns já enraizados outros em fase de implementação, esta galeria está aberta a divulgar o trabalho de todos quantos o queiram fazer, desde que, respondam a certos padrões de qualidade.