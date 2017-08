“Tiago Gonçalves (ex- Ac. Viseu) é o 6º reforço”

O Lusitano Futebol Clube informa que chegou acordo com o atleta Tiago Gonçalves para representar o clube durante a temporada 2017/2018. Aos 30 anos, Tiago, que representava o Académico de Viseu na II Liga Portuguesa, é agora reforço confirmado para a nova temporada onde irá envergar a camisola 5. Formado no Ac. Viseu e no Sporting de Braga, o defesa central, atuou também como sénior no Braga B, Moreirense, SL Nelas e Ac. Viseu. Está assim assegurada a sexta contratação para o plantel às ordens de Rogério Sousa.