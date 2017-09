“Tispol – Seatbelt Operation”

Guarda Nacional Republicana (GNR) intensifica entre hoje, dia 11 de setembro, e até ao dia 17, a fiscalização do uso do cinto de segurança e de sistemas de retenção para crianças (SRC), direcionando as ações para as vias onde as infrações por falta de uso dos dispositivos de retenção são mais frequentes.

A utilização destes dispositivos reduz a ocorrência e/ou gravidade de lesões sofridas pelos ocupantes de uma viatura em caso de acidente de viação, pelo que a GNR tem dado particular atenção às ações de prevenção e fiscalização desta matéria.

Em 2017, foram registadas até à data cerca de 17 363 infrações, o que corresponde a uma diminuição de cerca de 7% em relação ao período homólogo do ano passado (18 701 infrações), repartidas do seguinte modo por distritos:

Distrito

2016

2017

Açores

67

64

Aveiro

2 017

1 392

Beja

361

452

Braga

1 972

1 860

Bragança

365

431

Castelo Branco

474

383

Coimbra

909

928

Évora

264

165

Faro

1345

1 178

Guarda

457

292

Leiria

1 447

1 214

Lisboa

1 341

1 095

Madeira

18

27

Portalegre

189

169

Porto

3 120

3 343

Santarém

942

971

Setúbal

953

908

Viana do Castelo

593

619

Vila Real

466

478

Viseu

731

742

Unidade Nacional de Trânsito

670

652

TOTAL

18 701

17 363

Esta operação, levada a cabo por militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais, é realizada de igual modo em todos os países da Europa e enquadra-se no plano definido pela European Traffic Police Network (TISPOL – www.tispol.org/), organismo que congrega todas as polícias de trânsito da Europa, no qual a GNR é a representante nacional.