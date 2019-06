Programa das Festas de S. João em Moimenta da Beira

Sete dias de festejos, o primeiro dos quais já na próxima segunda-feira, 10 de Junho, que assinala o ”Dia do Clube”. Depois, são mais seis dias, em dois fins-de-semana, um deles alargado, que começa na sexta-feira, dia 21, e só termina na segunda-feira seguinte, 24, o dia maior, Dia do Padroeiro, feriado municipal. São as Festas de S. João em Moimenta da Beira, festas concelhias, as maiores e mais concorridas de cariz religioso (e profano também).

O programa é todo ele belo, marcante e alegre, mas o momento mais alto (e mais solene) acontece ao final do dia 24 com a procissão, sempre majestosa e singular, em honra do Santo Padroeiro São João Baptista, com centenas de figurantes, andores opulentamente ornamentados que carregam figuras bíblicas, várias bandas de música e uma fanfarra que acompanham todo o percurso, com muitos milhares de pessoas a encherem as principais ruas da vila. O momento, pela singularidade e tradição, é sempre imperdível.

Programa

Ø Dia 10 de Junho (Segunda-Feira)

DIA DO CLUBE

Ø Dia 15 de Junho (sábado)

ABERTURA DA ILUMINAÇÃO

Ø Dia 16 de junho (domingo)

DIA DAS FREGUESIAS

15h00 – festival das Sopas

Concertinas de Dalvares

16h00 – Atuação do Grupo Folclórico e Etnográfico de Moimenta da Beira

22h00 – Grupo Musical “Diatónicos”

Dias 21 | 22 | 23 e 24 de Junho

Feira Agrícola

Ø Dia 21 de Junho (Sexta-Feira)

07h00 – Alvorada de Morteiros

22h00 – Conjunto Nova Forma

23h00 – Espetáculo com a Artista “Maria Lisboa”

Ø Dia 22 de Junho (Sábado)

07h00 – Alvorada de Morteiros

20h00 – Arruada com os Grupos de Bombos pelas principais ruas da Vila

– Grupo de Bombos de São Lourenço – Marco de Canaveses

– Grupo de Bombos de Santa Maria Maior de Penha-Longa – Marco de Canaveses

– Grupo de Bombos de Santa Maria de Jazente – Amarante

22h00 – Grandiosas Marchas Populares

Alvite | Arcozelo do Cabo | Arrabalde (Moimenta da Beira) | Escola Profissional da Quinta do Ribeiro | Leomil | Tabulado (Moimenta da Beira) | União de Freguesias de Peva e Segões

01h00 – Noite Eletrónica – DJ’S

Ø Dia 23 de Junho (Domingo)

DIA DO ARRAIAL DE S. JOÃO

07h00 – Alvorada de Morteiros

08h00 – Chegada da Banda Filarmónica de Sernancelhe que percorrerá as ruas da Vila

11h00 – Eucaristia Dominical abrilhantada pela Banda Filarmónica de Sernancelhe

15h00 – Concerto de Arraial com a Banda Filarmónica de Sernancelhe em frente dos paços do Concelho

22h00 – Início do Arraial

Grupo Musical Inseparáveis

Grupo Musical Renovação 3

00h00 – Grandiosa partida de Fogo

Continuação do Arraial

Ø Dia 24 de Junho (Segunda-Feira)

DIA DO PADROEIRO

07h00 – Alvorada de São João (24 Morteiros)

08h00 – Chegada das Bandas Filarmónicas para a Tradicional Arruada pelas ruas da Vila

Banda Filarmónica de São Cipriano-à-Nova

Banda Filarmónica de Quinta do Picado

Banda Filarmónica de Gouveia

Banda Filarmónica de Sernancelhe

08h30 – Chegada da Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de São Mamede de Infesta

11h00 – Missa e Sermão em Honra de São João Baptista, cantada pela Banda Filarmónica de São Cipriano-à-Nova

15h00 – Despique Musical abrilhantado pelas Bandas Filarmónicas de São Cipriano-à-Nova e Quinta do Picado em frente dos Paços do Concelho

18h00 – Majestosa Procissão em Honra de São João Baptista

20h00 – Recolher da Procissão com estrondosa partida de fogo

22h00 – Baile com o Grupo Arkadia

24h00 – Encerramento das Festividades