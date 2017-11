TODOS JUNTOS “POR UM MANGUALDE + VERDE” MANGUALDENSES JUNTOS EM TORNO DA MESMA CAUSA

urante a manhã do passado sábado, 18 de novembro, foram vários os voluntários que se juntaram à iniciativa “Por um Mangualde + verde”, uma iniciativa da Câmara Municipal de Mangualde, da União de Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta e do Agrupamento de Escolas de Mangualde. João Azevedo, Presidente da autarquia, foi um dos participantes que quiseram deixar o seu contributo para a recuperação do território.

Durante toda a manhã, semearam-se sementes de carvalho, os mais novos aprenderam a fazer seed balls e, em conversa com pequenos e graúdos, chamou-se a atenção dos participantes para a importância da reflorestação na vida do ser humano e dos animais. Procedeu-se, ainda, à recolha e separação dos vários tipos de lixo encontrados.

A manhã terminou com um divertido almoço partilhado, onde reinou a boa disposição e a sensação de dever cumprido.

A iniciativa, que decorreu em torno do Projeto Eco Escolas, contou ainda com a colaboração do Corpo Nacional de Escutas, Agrupamento: 299 – Mangualde.