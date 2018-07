Tomás Rodrigues com mais uma boa prestação no Troféu Rotax de Karting

Decorreu no passado fim de semana, no kartódromo de Viana do Castelo, mais uma prova do Troféu Rotax de Karting. O jovem piloto viseense, de apenas 11 anos, foi 5º numa prova disputadíssima onde os cinco primeiro chegaram a rodar, durante grande parte da prova, no mesmo segundo.

Graças a uma largada bem conseguida, Tomás Rodrigues esteve sempre no pelotão da frente e conseguiu, de forma determinada, defender sempre a sua posição proporcionando um excelente espetáculo da primeira à última volta, com constantes ultrapassagens.

No final, visivelmente cansado, Tomás afirmou:”Foi uma prova muito dura, disputada ao segundo, onde para além de tentar sempre alcançar um lugar que me permitisse chegar ao pódio, tive que me defender dos ataques dos meus adversários diretos. Foi das provas que me deu mais prazer fazer pois desde a qualificação até à última volta da corrida foi sempre sob grande pressão. Quero agradecer à minha equipa, a RAC, bem como aos meus patrocinadores o Município de Viseu, o Palácio do Gelo, a Quinta de Lemos, Pruvor eventos, os Móveis Oliveira, a Companhia de 4 patas, a Douro Arts e Events e o Kartódromo de V N de Paiva pelo apoio prestado, bem como ao Clube Automóvel de Viseu. Um obrigado muito especial a toda a imprensa, pela forma como têm acompanhado esta minha aventura.”

A próxima prova do Troféu Rotax terá lugar, em 28 e 29 de julho, na pista de Baltar.