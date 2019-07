Tondela – Apreensão de 113 artigos contrafeitos

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Tondela, no dia 19 de julho, identificou um homem de 39 anos, pela prática do crime de contrafação, no concelho de Tondela.

No decorrer de uma ação de policiamento e fiscalização, o suspeito foi abordado no momento enquanto se encontrava a comercializar artigos contrafeitos, em plena via pública, junto a um estabelecimento de restauração.

Na sequência desta ação foi apreendido o seguinte material:

· 52 pares de sapatilhas;

· 26 bonés;

· 20 camisolas;

· 15 pares de óculos;

O suspeito foi constituído arguido, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Tondela.