Tondela contrata guarda-redes senegalês Babacar Niasse

O guarda-redes senegalês Babacar Niasse assinou contrato pelo Tondela até 2022, anunciou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.

“O guarda-redes, de 22 anos, natural do Senegal, assina contrato válido até junho de 2022, depois de ter representado o KAS Eupen da Bélgica”, indicou a SAD tondelense.

Babacar Niasse junta-se assim a Tomislav Strkalj, Denilson Júnior, Pedro Augusto, Rubilio Castillo, Pepelu, Jonathan Toro, Richard Rodrigues, Filipe Ferreira, Philipe Sampaio, Manu Sánchez, Bruno Wilson, João Vigário e Yohan Tavares no lote de reforços do clube beirão, treinado esta temporada pelo espanhol Natxo González, que conta ainda com Ruben Fonseca, proveniente da formação.