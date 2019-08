Tondela – Detido por posse ilegal de armas em processo de violência doméstica

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Tondela, ontem, dia 27 de agosto, deteve um homem, com 64 anos, por posse ilegal de armas, no concelho de Tondela.

No âmbito de uma investigação pelo crime de violência doméstica, os militares apuraram que o suspeito ameaçava, com recurso a arma de fogo, a ex-companheira de 37 anos. Foi realizada uma busca domiciliária e uma busca em veículo, das quais resultou a apreensão de:

· Duas espingardas pressão de ar;

· Uma espingarda;

· Um punhal;

· 99 cartuchos de diversos calibres;

· 17 munições de diversos calibres;

· Seis detonadores pirotécnicos.

O detido está, neste momento, a ser presente no Tribunal Judicial de Tondela para aplicação de medidas de coação.

A operação contou com a colaboração do Núcleo de Investigação Criminal de Santa Comba Dão.