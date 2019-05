Tondela – Detidos em flagrante por furto de combustível

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Tondela, no dia 30 de abril, deteve um menor com 17 anos e um homem de 22 anos, por furto de combustível, no concelho de Tondela.

Após uma denúncia do condutor de um veículo pesado de mercadorias, sobre a existência de dois indivíduos a furtar combustível do depósito do seu veículo, os militares deslocaram-se de imediato ao local, surpreendendo os suspeitos em flagrante, estando estes na posse de 500 litros de gasóleo, o que resultou na sua detenção.

Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.