Tondela formalizou hoje protocolo para Espaço Empresa

O presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, assinou hoje, nas Caldas da Rainha, o protocolo que visa a abertura do Espaço Empresa, que vai trazer “mais proximidade e apoio aos empresários e investidores”.

Este espaço irá funcionar no edifício da Câmara Municipal de Tondela, no Balcão único, a partir de dia 16 de abril.

O Espaço Empresa compreende a criação de uma rede de pontos únicos de atendimento às empresas, com serviços disponibilizados pela Administração Central e Local, quer através do canal presencial, quer através dos canais online e telefónico.

Durante a cerimónia, que decorreu durante a manhã de hoje, nas instalações da Comunidade Intermunicipal do Oeste, mais de vinte municípios e uma comunidade intermunicipal assinaram estes protocolos que visam a abertura de Espaços Empresa em concelhos de Norte a Sul do país.

A assinatura destes protocolos marca o arranque de “uma rede colaborativa de suporte” às empresas.

A iniciativa, desenvolvida em parceria com a AMA, Agência para a Modernização Administrativa e a AICEP, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, teve por base projetos-piloto desenvolvidos em Leiria, Abrantes e Ansião desde junho do ano passado, para testar o modelo que, segundo o IAPMEI, assenta na “implementação de uma abordagem multicanal às empresas” e no “envolvimento dos municípios”, para a criação da rede de Espaço Empresa.

O projeto conta com o apoio de 26 entidades da administração pública central e regional, pertencentes às áreas da Justiça, Turismo, Administração Interna, Segurança Social, Trabalho, Ambiente, Agricultura, Mar, Planeamento e Infraestruturas, entre outros.