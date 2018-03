Tondela promove 2ª Meia Maratona a 15 de abril

A Associação de Educação Física e Desporto de Tondela (AEFDT) está a preparar, em parceria com o Município de Tondela, a 2ª Meia Maratona Ecopista do Dão, que irá decorrer no próximo dia 15 de abril e terá Aurora Cunha como madrinha da prova. A apresentação do evento decorreu durante a tarde de hoje, no Parque Urbano da cidade.

Para além da meia maratona de 21 quilómetros, terá ainda lugar uma mini maratona de 11 quilómetros e uma caminhada de oito quilómetros.

De acordo com o mentor do projeto, Pedro Tavares, as inscrições decorrem até dia 08 de abril, contando até ao momento com mais de 1.400 inscritos.

“Gostaríamos de chegar aos 2 mil participantes. Este ano o evento tem um cariz solidário, sendo dado um euro de cada inscrição aos Bombeiros Voluntários de Tondela e do Vale de Besteiros”, referiu.

Já o presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, destacou que esta prova tem como ponto fulcral a Ecopista do Dão, uma infraestrutura fortemente atingida pelos incêndios de outubro do ano passado.

“Apesar de terem sido atingidos cerca de metade dos 20 quilómetros que esta infraestrutura tem no concelho de Tondela, esta prova vai ser realizada em segurança. Desejamos reabilitar este equipamento nuclear, de forma a que seja devolvido à prática desportiva”, apontou.