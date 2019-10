Tondela – Recuperação de material furtado de estabelecimentos de restauração

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal de Santa Comba Dão, no dia 22 de outubro, identificou três homens com idades entre os 19 e 58 anos, por furtos em estabelecimentos de restauração e bebidas, no concelho de Tondela.

Na sequência de uma investigação que durava há cerca de nove meses, despoletada pela prática de cinco furtos em estabelecimentos de restauração e bebidas, foi possível apurar que os suspeitos arrombavam as portas dos estabelecimentos que pretendiam furtar. No seguimento das diligências policiais, foram efetuadas doze buscas, das quais, seis buscas domiciliárias, uma em estabelecimento e cinco em viaturas, destacando-se a apreensão de:

· 66 munições de vários calibres;

· 14 detonadores pirotécnicos;

· 13 rolos de relva sintética, vedação e alcatifa para espetáculos ;

· Seis máquinas de jardim;

· Um gerador;

· Um depósito de 1000 litros.

Um suspeito de 58 anos, foi também detido por posse ilegal de munições e artigos pirotécnicos.

Os indivíduos, já referenciados pela prática de crimes de furto, foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Tondela.

Esta operação contou com o reforço do Destacamento Territorial de Santa Comba Dão e da Equipa de Inativação de Engenhos Explosivos do Comando Territorial de Viseu.